Kızılay yönetimi, Demirtaş, Başol ve ilçe müftüsüyle istişarede bulundu

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ve İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü’yü makamlarında ziyaret ederek istişarede bulundu.

Türk Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Başkanı Yaşar Ciğer, Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Genel Sekreteri Kenan Yılmaz, Yönetim kurulu üyesi Serkan Keleş ve Şenol Akyol ilk ziyaretini Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş’a gerçekleştirdi. Kızılay’ın çalışmaları hakkında Başkan Demirtaş’a bilgiler aktaran Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, hayata geçirmek istedikleri projeler için destek istedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Demirtaş ise gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki yardım faaliyetleri ile dünyanın birçok ülkesindeki mazlumlara el uzatan Kızılay’a bu güne olduğu gibi bu günden sonra da her türlü destek ve katkıyı sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Kızılay yönetimi daha sonra Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, ardından da Kdz. Ereğli İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü’yü ziyaret etti. Dernek Başkanı Ciğer ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Ziyaretlerimiz karşılıklı diyaloglar çerçevesinde güzel, samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Türk Kızılayı olarak Ereğli’deki tüm hizmet veren birimler ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ettik. Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı dilek ve temenniler ile güzel bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretlerde kabullerinden dolayı belediye başkanlarımıza ve ilçe müftümüze teşekkür ederiz” dedi.