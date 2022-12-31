Kızılay yeni yıl öncesi çocukları sevindirdi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, yeni yıl öncesi 400 kadar çocuğa çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay gönüllüleri ile birlikte Özel Yaşam Rehabilitasyon Merkezi, Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kdz. Ereğli Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Başkan Yağız ve beraberindekiler hem özel çocuklara hem de kız yetiştirme yurdunda kalan çocuklara çeşitli hediyeler verip yeni yıla mutlu bir şekilde girmelerini sağladı. Başkan Yağız ziyaretlere ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi olarak gönüllülerimiz ile birlikte ilçemizde faaliyet gösteren iki rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek burada eğitim gören özel çocuklarımızla buluştuk. Çocuklarımıza hediyeler verip yeni yıllarını kutladık. Çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm ve mutluluk görülmeye değerdi. Yaptığımız en güzel faaliyetlerden biri diyebilirim. Daha sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kdz. Ereğli Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü’nü ziyaret ederek burada kalan çocuklarımızın hediyelerini verdik. Toplamda 400 kadar çocuğumuza yeni yıl hediyelerini verdik. Çocuklarımıza yeni yılda sağlık, mutluluk ve tüm isteklerinin gerçekleştiği bir yıl diledik. Bu etkinliği gerçekleştirmemizde katkı sunan çocuklara verdiğimiz hediyelere sponsor olan Aysa Otomotiv Opel Batı Karadeniz Bölge Bayii Muhammet Aydın’a çok teşekkür ediyoruz. Bir iyili k hareketi olan Türk Kızılay’ına her zaman destek olan bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm halkımızın yeni yılını bir kez daha kutluyor, yeni yılda herkese sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum” dedi.