Kızılay ile Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "İyilik kanımızda var"

Kızılay Kan Merkezi ile Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Zonguldak merkez ve ilçelerinde ‘İyilik Kanımızda Var’ sloganı ile kan bağış kampanyası düzenlendi.

Kampanya kapsamında Çaycuma ilçesinde Atatürk Anıtı önünde kan bağışı kampanyası gerçekleşirken, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Milli Eğitim personeli de katılarak destek verdi.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi organizasyon sorumlusu Elif Duman bağış hakkında şu bilgileri aktardı; “Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile görüşme sağlayarak pandemi sürecinde kan bağışı için destek olmasını istedik. Okullar açılmadığı için eğitim camiasından böyle bir destek talebinde bulunduk. Kan bağışında bu hafta il merkezimizde başlayarak yola çıktık. İlçelerde de ilçe müdürlerimizin desteği ile devam ediyoruz. Çaycuma’da da umarım güzel bir çalışma olur. Bu zorlu süreçte hastalarımıza destek olmaya bekliyoruz. Sıkıntılı pandemi süreci devam edecek gibi görüyor. Kan ihtiyacı da artan bir şekilde devam ediyor. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Her Cuma günü Atatürk Anıtı önünde oluyoruz. Gönüllü tüm vatandaşlarımızı kan bağışına bekliyoruz. Desteklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş’a teşekkür ediyorum” dedi.