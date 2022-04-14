Kızılay iftarda üniversite öğrencilerinin evine konuk oldu

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ve Genç Kızılay gönüllüleri iftarda üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız bu akşam iftarda Kızılay gönüllüsü gençlerle birlikte Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) ye bağlı Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren çeşitli fakülte ve meslek yüksekokullarında eğitim öğrenim gören üniversite öğrencilerinin evlerine misafir oldu. Üniversite öğrencileri ile birlikte aynı sofrada iftar açan Başkan Yağız ve beraberindekiler öğrencilerle sohbet edip, Kızılay’ın gençlere yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Kendilerini iftar sofrasında ağırlayan üniversite öğrencisi gençlere teşekkür eden Başkan Yağız “Kızılay olarak yardımların yanı sıra sosyal aktivitelerimize de devam ediyoruz. Bu akşam Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla birlikte üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın evlerine konuk olduk ve birlikte iftar açtık. Bizlerle aynı sofrayı paylaşan üniversite öğrencilerimize ve Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” Dedi.

Üniversite öğrencileri de evlerine konuk olup birlikte iftar açan Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ile Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.