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Kızılay Haftası konferansla devam etti

Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından Doç.Dr.Yücel Namal’ın konuşmacı olarak katıldığı "Zonguldak’ta Hilal-i Ahmer Cemiyeti" konulu konferans düzenlendi.

ZONGULDAK 03.11.2021, 21:48
Kızılay Haftası konferansla devam etti

Kızılay Haftası kapsamında Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi tarafından Doç.Dr.Yücel Namal’ın konuşmacı olarak katıldığı "Zonguldak’ta Hilal-i Ahmer Cemiyeti" konulu konferans düzenlendi.

29 Ekim - 4 Kasım Kızılay haftası kapsamında 81 ‘ilde eş zamanlı kutlanmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından Atatürk Kültür Merkezinde resim sergisi ve Doç.Dr Yücel Namal’ın katılımıyla ‘Zonguldak’ta Hilal’i Ahmer Cemiyeti’ adı altında konferans düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Türk Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik kapsamında Zonguldak Türk Valisi Mustafa Tutulmaz ve Zonguldak Türk Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç’in katılımıyla sergi açıldı.

Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla konuşmalara geçildi.

Günün anlam ve önemi anlatan konuşmasını yapan Türk Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, “Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay haftası bu yılda çeşitli etkinliklere sahne oluyor. 29 Ekim’de etkinliklerine başlayan Türk Kızılay’ı tüm illerde eş zamanlı olarak şube ve temsilcilikleri ve 170 binden gönülleriyle haftanın anlam ve önemi Kızılaycılık kültürünü bu yılın teması olan gönüllülük üzerinden anlatıyor. Kurulduğu 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeksizin insan ızdırabı dindirmek ilkesiyle hareket ederek toplumsal dayanışmayı arttırmak muhtaç insanlara barınma sağlık beslenme yardımlarının yanı sıra kan aded uluslar arası yardım göç ve mülteci hizmetleri sosyal hizmetler sağlık gençlik ve mineral su alanında da faaliyetlerini sürdürüyor. Kızılay bir amiral gemisidir. Bizlere destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum”dedi.

Doç.Dr Yücel Namal ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Hilal’i Ahmet Cemiyet 153 yılı aşan bir iyilik cemiyetidir. Bu iyilik hareketinin doğuşuna baktığımız da Kızılay’ın Hilal’i Ahmer’in Kızılaç’dan Kızlaç’ın faaliyetlerinden ayırmak gerekir. Burada gerek İslamiyette gerekli Türklüğün hoşgörüsü ve merhametini Kızılay’da görüyoruz. Ya i bir karşılık beklemeden dünyanın dört bir yanına en uçta ülkelere ütün olduğu geçmişte de bunun örneklerini arşivlerde gerekli araştırmalarda görüyoruz. Dolayısıyla Hilal’i Ahmer’i yani Kızılay’ı dünya da çok önemli bir konumu olduğunu belirtmek gerek. Kızılay filenin ne zaman çıktığını baktığımız zaman Batı kaynaklı 19.yüzyıla deng geliyor. Avrupa da yaşanan ağır savaşlar bu savaşlar da ölüler kalıyor yaralıların olmasıyla ciddi bir olay kalıyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için Avrup da uluslar arası askeri yaralılara yardım derneği adı altında toplantılar düzenleniyor. Bu toplantılara Osmanlı Devletinin 5 Temmuz 1865 yılında cenvre sözleşmesi olan batılı devletlerin başlattığı kızıl haç derneği faaliyetine 1865 yılında Osmanlı devleti de imzasını atıyor katılıyor.”

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