Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

GENÇ KIZILAY VE GÖNÜLÜ GENÇLER, ARİFE GÜNÜNDE ZONGULDAKLI ŞEHİT MEMURU ÇAĞDAŞ ARSLAN'I ZİYARET EDEREK, ŞEHİTLİKDE YASİN-İ ŞERİF OKUTTU.

Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

GENÇ KIZILAY VE GÖNÜLÜ GENÇLER, ARİFE GÜNÜNDE ZONGULDAKLI ŞEHİT MEMURU ÇAĞDAŞ ARSLAN'I ZİYARET EDEREK, ŞEHİTLİKDE YASİN-İ ŞERİF OKUTTU.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:15
0 Okunma
Kızılay ekibi şehitleri unutmadı

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve Gönülü gençler, arife gününde Zonguldaklı şehit memuru Çağdaş Arslan’ı ziyaret ederek, şehitlikde Yasin-i şerif okuttu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi, Genç Kızılay ve gönüllü gençler arife gününde Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde PKK’lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan polis memuru 23 yaşındaki Çağdaş Arslan’ın Beycuma beldesindeki ailesini ziyaret etti. Ardından Kızılay ekibi şehitliğe giderek oradaki şehitler için Yasin-i şerif okuttu.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Naşkanı Aydın Ergenç, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ilk günü Arefe gününe denk gelmesiyle şehit kabirlerimiz geçmiş arefe günlerine göre boş kaldı. Gönüllülerimiz ile birlikte bu boşluğu elimizden geldiği kadar doldurmaya çalıştık. Şehitlerimizin ve mezarlıklarımızda bulunan meftalarımızın ruhlarına Yasin-i Şerif okuduk. Allah kabul eylesin inşallah"dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu
Kdz. Ereğli Belediyesi mezarlıklarda Kuran-ı Kerim okuttu
Köy muhtarından örnek davranış
Köy muhtarından örnek davranış
Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak
Zonguldak’ta 128 okulda LGS sınavı yapılacak
Özdolap; hemşireler gününü kutladı
Özdolap; hemşireler gününü kutladı
72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası
72 saatte 32 kişiye sokağa çıkma cezası
Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor
Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor
Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske yardımında bulunuldu
Gurbetçi iş insanları Devrek’e 20 bin adet maske yardımında bulunuldu
Alaplı’da vak’a sayısı arttı
Alaplı’da vak’a sayısı arttı
Kent Konseyinden uygulama yapan ekiplere tatlı ikramı
Kent Konseyinden uygulama yapan ekiplere tatlı ikramı
İşadamlarından aşevine sefer tası desteği
İşadamlarından aşevine sefer tası desteği

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim