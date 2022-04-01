Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şubesi Otizmli çocukları sevindirdi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleriyle Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Yaşam Özel Eğitim Merkezi, İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu’ndaki özel çocuklarla bir araya gelerek, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günlerini kutladı.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Genç Kızılay gönüllüleriyle 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Yaşam Özel Eğitim Merkezi, İsmet İnönü İlk ve Ortaokul’nda özel çocuklara hediye dağıttılar. Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, Kızılay olarak toplumun her kesimine el uzattıklarını belirterek, özel çocuklarla ilgili etkinliklerin ilkini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiklerini, bundan sonrada devam ettireceklerini söyledi. Yaptıkları etkinliklerde özel çocukların ve ailelerinin mutluluğunun tarif edilemeyecek kadar güzel olduğunu ve bu durumun kendilerini de sevindirdiğini anlatan Yağız, Genç Kızılay gönüllülerine teşekkür etti. Başkan Yağız etkinlik sonunda özel çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Yaşam Özel Eğitim Merkezi, İsmet İnönü İlk ve Ortaokulu idareci ve öğretmenleri de Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız ile Genç Kızılay ailesine teşekkür etti.