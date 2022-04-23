Kızılay Başkanı Yağız, 23 Nisan’da çocukları sevindirdi

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bazı ilk ve orta okullarda Genç Kızılay gönüllüsü gençlerle çocukları eğlendirip, çeşitli hediyeler verdi.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bahçelievler İlköğretim ve Atatürk Ortaokulu’nda Genç Kızılay gönüllüsü gençlerle etkinlik düzenledi. Etkinlikte Genç Kızılay gönüllüsü gençler çocuklarla boyama etkinliği yapıp, çeşitli oyunlar oynadı. 23 Nisan’ı eğlenerek kutlayan çocuklara Kızılay tarafından çeşitli hediyeler verildi. Genç Kızılay gönüllüsü gençler ayrıca özel çocuklarla da yakından ilgilenerek kendileri ile oyunlar oynayıp eğlenmelerini sağladı.

Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Kürşat Yağız, amaçlarının 23 nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hem özel çocukları hem de ilk ve ortaokul çocuklarını eğlendirerek bayramı en coşkulu şekilde kutlamalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Emeği geçen Genç Kızılay gönüllüsü gençlere teşekkür eden Yağız, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığını söyledi.