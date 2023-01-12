Kızılay Başkanı Kanlı’nın baba acısı

Türk Kızılay Zonguldak Şubesi Başkanı Murat Kanlı’nın babası Mehmet Kanlı, göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanı Murat Kanlı’nın babası Mehmet Kanlı(73)uzun zamandır akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu.

Kanlı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhum Mehmet Kanlı için bugün İncivez camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı, Ak Parti İlçe Başkanı Mükerrem Ayçiçek, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün, Tarım ve Orman İl Müdürü Cemalettin Çataklı, sevenleri ve ailesi katıldı.

Mehmet Kanlı, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İncivez aile mezarlığına defnedildi.