Kızılay Başkanı Ergenç, görevinden ayrıldığını açıkladı

Türk Kızlayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç görevinden ayrıldığını açıkladı.

Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“9 Şub 2019 tarihinde yapılan genel kurulda seçildiğim büyük bir onur ve gururla görev yaptığı Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. 3 yıl Yönetim Kurulu Üyesi, 3 yıl Şube Başkanlığı yaptığım Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi ‘nde, yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Yer ve zaman mefhumu gözetmeden, yangın, sel, deprem gibi doğal afetlerde ve özelikle son üç yıldır hayatımızı etkileyen pandemi döneminde hep sahada olduk. Kendimize ve ailemize zaman ayıramadık. Bu kutsal görevi bizden daha iyi yapacak arkadaşlarımızın önünü açmak adına görevimizden ayrılma kararı aldık.

Gönüllülük esasına dayalı bu kutsal görevi yaparken bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Genel Merkez Yöneticilerimize, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarımıza, Gençlik kollarımıza. Kadın kollarımıza, tüm hayır sever vatandaşlarımıza, birlikte görev yaptığımız Zonguldak Valilerimiz Ahmet Çınar, Erdoğan Bektaş ve Mustafa Tutulmaz’a, Zonguldak Milletvekillerimize, daire müdürlerimize, Sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına, siyasi partilerin il başkanlarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. 1868 yılından bu yana ayrım gözetmeden insanlığın hizmetinde olan Türk Kızılayı’nın bundan sonra da hizmetlerine en iyi şekilde devam edeceğine inancım sonsuzdur. Bizler de gönüllü olarak her zaman Türk Kızılayı’nın yanında olacağız."