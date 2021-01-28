Kızılay, Başkan Bozkurt’a teşekkür plaketi verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Türk Kızılayı Şube Başkan ve yöneticileri, AK Parti Kdz. Ereğli ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, şube yöneticileri ile birlikte Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt’a, Kızılay’a desteklerinden ötürü plaket takdim etti. Plaket için teşekkür eden Bozkurt şu ifadeleri kullandı:

“İlçe Teşkilatımız adına bizlere plaket takdim ettiler. Takdim edilen plaketten ötürü Kızılay şube yönetimine teşekkür ediyorum. Her zaman Kızılay’ın yanında olduğumuzu, kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına desteklerimiz sürecektir.”