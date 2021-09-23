Kızılay 150 çocuğa kırtasiye yardımında bulundu

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından düzenlenen törenle 150 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu.

Zonguldak Türk Kızılay Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 150 çocuğa Kızılay Toplum Merkezinde yapılan törenle kırtasiye yardımı yapıldı.

Toplum Merkezindeki törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Zonguldak Kızlay Şube Başkanı Aydın Ergenç, İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Ak Parti Milletvekilli Hamdi Uçar ve Polat Türkmen katıldı.

Ardından Vali Tutulmaz yönetimindeki protokol üyeleri minik öğrencilere kırtasiye araçlarını teslim ederek yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

Törende konuşan Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, ‘’Bugün ihtiyaç sahibi 150 öğrencimize kırtasiye yardımında bulunduk. Emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Bugün burada miniklerimizin mutluluğuna ortak olan herkese teşekkür ediyoruz. Kızılay olarak çalışmalarımız aralıksız devam edecek ’’dedi.

Tören toplu hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.