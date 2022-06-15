Kitap bağışı destekçilerine plaket verildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde muhtarlık yapan Recep Kabuk’ a Nihat Kantarcı Lisesi Kütüphanesi’ne kitap bağış yardımında bulunmasından dolayı plaket verildi.

İlçede bulunan Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi’nin okul kütüphanesine yapılan kitap bağışları için Gemiciler Muhtarı Recep Kabuk’a teşekkür plaketi takdim edildi. Okul kütüphanesini zenginleştirmek ve kaynak sayısını arttırmak amacıyla Edebiyat öğretmenleri Aygül Kalkan ve Özge Kesici koordinatörlüğünde kitap bağış kampanyası düzenlendi. Bu kampanya da desteklerini esirgemeyen Muhtar Kabuk’a İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Okul Müdürü İbrahim Dikenli tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca eski emekli öğretmenler Ferhat Topçu ve Devrek Emekliler Derneği Başkanı Süleyman Taşçı’da plakete layık görüldü.

Gemiciler Muhtarı Recep Kabuk, “ Destekler bizim için çok önemlidir. ‘Bir kitap da sizden olsun, kütüphaneler hayat bulsun’ diyerek bu yolda çok emek verdik. Bunun örnek bir hareket olduğunu düşünüyorum. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, evlerde kalan kitaplar geri dönüşüme gitmesin, bunları hayata geçirelim. Kitapları okullara getirin. Bu kitapları gün yüzüne çıkaralım. Paylaşmak güzeldir” dedi.