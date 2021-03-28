Kışla köyünde şebeke problemi çözüldü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı, doğal güzellikleri ve tarihi değirmenleri ile çevrenin gözdesi olan Kışla Köyü’nde şebeke problemi çözüme kavuştu.

Yılmadan mücadeleye devam ettiklerini söyleyen Kışla Köyü Muhtarı Rıfat Demirkesen şunları söyledi, "Saltukova beldesine havaalanı kurulduktan sonra Hacılar köyü bölgesindeki vericinin kaldırılmasıyla bu şebeke problemimiz başladı. Bir verici istasyonu kurdurabilmek için çok mücadeleler verdik. İmzalar topladık. Şikayet dilekçeleri yazık ve mailler gönderdik. Fakat hiç biri çözüm olmadı. Yılmadan mücadelemize devam ettik ama sonunda mücadelemizin mükafatını aldık.

Dışarıdan piknik yapmaya, dere kenarında vakit geçirmeye ya da hala çalışmakta olan su değirmenimize un öğütmek için gelen misafirler tarafından; ’21. Yüzyıldayız, telefon çekmeyen köy mü kaldı’ gibi eleştiriler alıyorduk ve bizi gerçekten çok üzüyordu ve hatta gurbette bulunan gençlerimiz, büyüklerimiz, köyde bulunan anne ve babalarıyla görüşemiyorlardı. Onlardan da ’Millet uzaya çıktı, biz hala telefon şebekesi arıyoruz’ diye esprili eleştiriler alıyorduk. Bırakın görüntülü görüşme yapmayı, interneti. Karşıdakinin sesini duyabilen şükrediyordu. Köye gelen gurbetçi gençler, iş adamları, asker personelleri, 112 ekipleri ve daha niceleri internet olmadığından köyde durmak istemiyorlardı."

"Çok şükür hepsi de geride kaldı"

"Artık köyümüzün güzelliklerini herkes ile paylaşabiliyoruz" diyen muhtar Demirkesen, "Gurbettekiler anne babalarıyla görüntülü görüşebiliyor, gençlerimiz rahatlıkla internete girebiliyor, iş adamlarımız maillerini kontrol edebiliyor. Özellikle bu pandemi döneminde uzaktan eğitim alınması gereken dönemde şebekenin kurulması önemini iki kat arttırdı ve öğrencilerimizin eğitimi aksamamış oldu.

Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.