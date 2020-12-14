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Bucak’ta sokağa çıkma kısıtlamasında sahipsiz kalan sokak hayvanları için her noktaya mama bırakıldı
Kısıtlamayı ihlal edenlere 16 bin 86 lira ceza
Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere jandarma ekiplerince idari işlem uygulandı.
ZONGULDAK 14.12.2020, 11:06
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Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere jandarma ekiplerince idari işlem uygulandı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişilere idari işlem uygulandı. 11 Aralık 2020 günü saat 21.00’de başlayıp 15 Aralık 2020 saat 05.00’de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması süresince ekipler denetlemelerini aralıksız sürdürdü. Jandarma ekipleri; belirlenen kontrol noktalarında izin belgesi sorgulaması yaptı. İzinli kişilerin geçişine izin verildi. Ancak izin belgesi olmayanlar ise ekiplerin denetimine takıldı.İl genelinde jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarındaki denetlemelerde 34 idari işlem uygulandı. Bu işlemlerde ise 16 bin 86 lira idari para cezası uygulandı.
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