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Kısıtlamanın ardından plaja akın ettiler

Zonguldak’ta Değirmenağzı Plajı’nda 17 günlük tam kapanma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahile akın etti.

ZONGULDAK 19.05.2021, 18:30
Kısıtlamanın ardından plaja akın ettiler

Zonguldak’ta Değirmenağzı Plajı’nda 17 günlük tam kapanma kısıtlamasının ardından vatandaşlar sahile akın etti.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde 17 günlük tam kapanma kısıtlamanın ardından vatandaşlar Değirmenağzı plajına akın etti. Vatandaşlar sahilde güneşlenerek ve piknik yaparak güneşli havanın tadını çıkardı. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller arasında Zonguldak da yer alıyor. Vaka sayılarının yeniden artış göstermesi konusunda tedirginlik yaşanırken vatandaşlar her platformda sık sık maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılıyor.
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