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Kış hazırlığı için halk pazarına akın ettiler

Zonguldak’ta vatandaşlar kış mevsimi öncesi konserve hazırlıklarını yapmak için halk pazarına akın etti.

ZONGULDAK 22.09.2021, 16:41
Kış hazırlığı için halk pazarına akın ettiler

Zonguldak’ta vatandaşlar kış mevsimi öncesi konserve hazırlıklarını yapmak için halk pazarına akın etti.

Her kış mevsimi öncesi domates başta olmak üzere biber ve salatalık konservesi yapmak için alışveriş yapan vatandaşlar bu yıl da halk pazarında yoğunluk oluşturdu. Haftalık alışverişlerini yapmanın yanı sıra kış hazırlıklarını da yapan vatandaşlar salçalık domates ve biber satın aldı. Bazı vatandaşlar da kasalarla salçalık malzemesi alarak evinin yolunu tuttu.

Hafta içi kurulan halk pazarında salçalık kapya biber 3 ila 5 liradan, salçalık domates 2,5 ila 4 liradan alıcı buldu. Haftalık ihtiyaçların karşılandığı sebze ve meyveler ise şu fiyatlardan alıcı buldu:

"Patates 3-4 TL, patlıcan 4 TL, salatalık 4 TL, üzüm 6 ila 7,5 TL, taze fasülye 6-7,5 TL, kabak 5 TL, marul 7,5 TL, maydonoz 1,5 TL."

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