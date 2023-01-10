Kış ayı bahar havasına döndü, vatandaşlar sahile akın etti

Zonguldak’ta bahar havası yaşanmasının ardından vatandaşlar sahile akın etti.

Zonguldak’ta kış ayı olmasına rağmen bahar havası yaşandı. Hava sıcaklarının 13 dereceye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar kendilerini sahile attı. Vatandaşlar sıcak havanın tadını güneşlenerek ve yürüyüş yaparak geçirdi.

Hava sıcaklarının önümüzde de günlerde düşmesi bekleniyor. Hacı Kara, “Çok güzel bir hava. Bu aylar da bu havayı görmek harika. Onun için söylenecek bir şey yok herkesi bekliyoruz sahile. Mümkünü yok. Geçtiğimiz sene bu aylarda kar yağdı. İlk defa gördüm bu aylarda burayı bahar havası. Yazın böyle bir hava yoktu. Harika bir hava” dedi.