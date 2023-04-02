Kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta kazanan olmadı

Zonguldak’ın Devrek ilçe stadyumunda 2 Nisan Pazar günü Devrek Bastonkentspor ile Filyos Ateşspor saat 14.00’de karşı karşıya geldi.

Devrek Bastonkent Futbol kulübü ligin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Filyos Ateşspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçından Çaycuma’dan galibiyet ile dönen Bastonkent kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı maçta Filyos Ateş’i yenemedi. Devrekli futbolseverlerin yoğun bir ilgi gösterdi 5 kırmızı kartın çıktığı maçta Devrek Bastonkent maçın son dakikalarında kazandığı penaltı atışını da gole çeviremeyince sahadan beraberlik ile ayrılıp bir puan ile yetindi.