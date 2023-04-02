Kimliklerini unutanların imdadına ekipler yetişti

Zonguldak’ta kimlik belgelerini unutan adayların imdadına ekipler yetişti.

Zonguldak’ta gerçekleştirilen sınava girmek isteyen iki aday sınav binasına giriş sırasında kimlik belgelerinin yanlarında olmadığını fark ettiler. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde sınava girmek üzereyken belgelerinin yanlarında olmadığını fark eden adaylar polis ekiplerinden yardım istedi.

Trafik ekipleri polis aracıyla Nüfus Müdürlüğü’ne getirdikleri adayları geçici kimliklerin çıkartılmasının ardından sınava bölgelerine yetiştirdi.