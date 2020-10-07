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Kilimli’de tabletler öğrencilere teslim edildi

ZONGULDAK'IN KİLİMLİ İLÇESİNDE UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİ İÇİN TABLET İHTİYACI BULUNAN ÖĞRENCİLERE HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE TABLET HEDİYE EDİLDİ.

ZONGULDAK 07.10.2020, 16:19
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Kilimli’de tabletler öğrencilere teslim edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde uzaktan eğitim dersleri için tablet ihtiyacı bulunan öğrencilere hayırseverlerin desteğiyle tablet hediye edildi.

Kilimli Anadolu Lisesi ingilizce öğretmeni Hüseyin Kahveci ’nin girişimleriyle hayırseverlerin bağışta bulunduğu tabletler Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve Şube Müdürü Kenan Bayrak’ ın katılımlarıyla öğrencilere teslim edildi.

Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız hayırseverlere teşekkür etti.

Müdür Yıldız: "Eğitime verdikleri katkılarından dolayı hayırseverlere çok teşekkür ederiz. Çocuklar sizlerden de tabletleri kullanarak başarılarınıza yeni başarılar eklemenizi dileriz" dedi.

Okul Müdürü Murat Bayrak çocuklara yapılan her yatırım Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğunu belirterek girişimlerinden dolayı ingilizce öğretmeni Hüseyin Kahveci’ye ve hayırseverlere teşekkür etti.

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