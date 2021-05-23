Kestane ağaçlarında gal arısı ile mücadele sürüyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde gal arılarının sardığı kestane ağaçları kurudu.

İlçenin Çömlekçi Köyü’nde kestane ağaçlarına larvalarını bırakan gal arıları her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Gal arı yavruları kestane ağaçlarında büyürken ağacın suyunu emerek bir yılda ağacı kurutuyor. Bu nedenle köy dağındaki kestane ağaçları kurumaya başladı.

Köyde arıcılık yapan Ekrem Köse, bal arıları için kestane ağaçlarının olmasını gerektiğini ve katil gal arıların bir an önce yok edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Zonguldak’ ta toplam 800 ile 1000 civarında kayıtlı arıcı var. Yılda 700 ile 1000 ton civarında kestane balı üretimi yapılmaktadır. Bu bir milli servettir. Ayrıca istihdamdır. Birde bunun meyvesinin binlerce insan tarafından toplanıp evlerine ekmek parası getiriyor. Gal arısı yiyen arı üretiminin fazla yapılması gerektiğini, ağaçlarda aşırı şekilde gal arısının ürediğini yetkililere belirttik. İnşallah bütün kestane ağaçlarımızı kaybetmeden bu gal arısının önüne geçeriz. Yoksa ne kestane yiyebileceğiz ne de balını yapabileceğiz, kestaneyi unutmamız gerekecek" dedi.