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Kent Konseyi’nden KYK Yurdunda sıfır atık eğitimi
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde KYK Yurdu Yönetiminin isteği üzerine, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Kimya Bilim Uzm.Gıda Müh.Tuğrul Dereli tarafından üniversite öğrencilerine sıfır atık konulu eğitim semineri verildi.
ZONGULDAK 16.03.2022, 09:15
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde KYK Yurdu Yönetiminin isteği üzerine, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Kimya Bilim Uzm.Gıda Müh.Tuğrul Dereli tarafından üniversite öğrencilerine sıfır atık konulu eğitim semineri verildi.
Atıkların kaynağında ayrıştırılması, ambalaj atıklarının geri kazanılması ve sıfır atık uygulamalarının; çevrenin korunması, doğal kaynaklarının verimli kullanılması, ekonomiye sağlayacağı katma değer ve israfın önlenmesindeki önemine ve Çaycuma Belediyesi’nin yaptığı uygulamalara değinildiği seminer, öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi ve öğrencilerin sorduğu soruların cevaplanmasıyla son buldu.