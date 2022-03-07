Kent konseyinden kadınlara muhteşem konser

Zonguldak’ta 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezinde sahne aldı.

Zonguldak Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu ve Zonguldak Belediyesi iş birliği ile 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde konser düzenlendi.

Konsere Kent Konseyi Başkanı Dr.Hakan Kutoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılım altında gerçekleşen programda

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca konser veren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Akademik Orkestrası, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.

Program sonunda konuşan Kent Konseyi Başkanı Hakan Kutluoğlu, “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuarına, Üniversite Rektörlüğüne teşekkür ediyoruz. Ses sistemi için katkıları veren Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’a teşekkür ediyoruz. Kent konseyi olarak amacımız sanatı tüm Zonguldak’a yaya bilmek. Sanatın değerini arttırabilmek. Daha çok insana ulaşabilmek. 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bu özel günde kadınlarımıza böyle bir armağan vermek istedik”dedi.