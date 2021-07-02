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Kent Konseyi’nden Başkan Posbıyık’a pastalı sürpriz

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kent Konseyi Başkanı Osman Yavuz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın doğum gününü pasta keserek kutladılar.

ZONGULDAK 02.07.2021, 12:26
Kent Konseyi’nden Başkan Posbıyık’a pastalı sürpriz

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kent Konseyi Başkanı Osman Yavuz ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın doğum gününü pasta keserek kutladılar.

Kdz. Ereğli’de gerçekleştirdikleri genel kurul sonrası Osman Yavuz Başkanlığında göreve gelen Kent Konseyi yönetimi ilk ziyaretini Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a gerçekleştirdi.

Kent Konseyi yeni yönetimi ziyarette bir de sürpriz yaparak Başkan Halil Posbıyık’ın doğum gününü ‘Efsane Belediye Başkanı, Doğum Günün Kutlu Olsun’ yazılı pasta ile kutladı. Başkan Posbıyık, doğum günü pastasını eşi Neriman Posbıyık ile birlikte kesti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Posbıyık, “Kent Konseyi’nde görev alan önceki dönem arkadaşlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyorum. Göreve gelen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Doğum günümü kutladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Aşkım Ereğli’ye hep birlikte sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum” dedi.

Konsey Başkanı Osman Yavuz, yapacakları çalışmalara ilişkin Başkan Posbıyık’a bilgi sundu.
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