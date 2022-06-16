Kent Konseyi kadınlarından huzurevine renkli etkinlik

Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren İlçe Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından sosyal faaliyetler çerçevesinde huzurevi sakinlerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı ve yürütme kurulu üyeleri Çaycuma Huzur evinde kalan büyüklerimiz ile bir araya gelerek renkli bir faaliyet gerçekleştirdi. Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyelerinden Yonca Girgin boyama, Nurdan Candan ise keçe sanatını huzur evi sakinlerine öğreterek birbirinden değerli ürünler ortaya çıkardılar. Yapılan vazoların içine ise çiçek dikilerek kendilerine hediye edildi.

Kent Konseyi üyelerinin sıcaklığı ve sohbeti büyüklerimizin içini ısıtırken, el becerileri sayesinde ortaya çıkardıkları ürünler oldukça beğenildi. İlgilerinden dolayı Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine teşekkür eden huzur evi sakinleri dolu dolu bir gün geçirdi. Kent Konseyi yönetimi ise kendilerine bu imkanı sağlayan huzur evi yönetimine teşekkür etti. Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyelerin sosyal faaliyetlerinin başka kurumlarda devam edeceği belirtildi.