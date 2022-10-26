Keleş ve ekibine TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim ve meclis üyeleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meclis komitesi üyeleri ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ederek ilçeye yapılması planlanan yatırımlarla ilgili olarak istişarelerde bulundu. Başkan Keleş, Kdz. Ereğli’ye 1. OSB ve yanında bulunan Alaplı OSB’den sonra 2. OSB’yi kurmak için çalışmalara başladıklarını, çevre yolu bağlantıları, kafes balıkçılığı, esnafa verilen kredi desteğinden TSO üyelerinin de yararlandırılması, kamu müteahhitlerine sicil affı getirilmesi gibi bir çok konuda Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan destek istediklerini söyledi. Keleş ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Odamızın 1 Ekim’de yapılan organ seçimlerinde göreve seçilen arkadaşlarımızla birlikte TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret ettik. Kdz. Ereğli ilçemiz için öncelikle hayata geçirilmesi gereken Kdz. Ereğli 2. OSB, çevre yolu, kafes balıkçılığı, esnafa verilen kredilerden odamız üyelerinin de yararlandırılması, kamu müteahhitlerine sicil affı getirilmesi gibi konularda kendilerinden destek istedik. Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu bizi çok sıcak karşıladı ve Kdz. Ereğli’nin taleplerine destek olacağını ifade etti. Kendileri ile hem bölgemiz hemde ülkemiz deki gelişmelerle ilgili bir çok konuda istişarelerde bulunduk. Ben kendilerine sıcak karşılamaları ve bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş’e, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyarette Meclis Başkanı Tasin Tanyıldız, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Serdar Bakkaloğlu, Harun Günönü, Yönetim Kurulu Üyeleri, Ali Özkan, Mete Yazıcı, Cem Gül ve Kadir Çaygeç, Meclis Başkan Yardımcıları Yavuz Sesli, Zeynep Güven, Meclis Katibi Okan Duru, meclis üyeleri Hüseyin Tatlıbaş, Şeref Arslan, Cenk Koşun, Numan Şen, meslek komitesi üyeleri Can Buzoğlu, Zekai Yavuz, Eray İlhan, Taha Kuyumcuoğlu, Ahmet Oktay ve Kdz. Ereğli TSO Genel Sekreteri Gündüz Acar.