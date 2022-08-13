Keleş, “Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Başlıyoruz”

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, su ürünleri yetiştiriciliğine Kdz. Ereğli’de başlayacaklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, su ürünleri piyasasından Kdz. Ereğli’nin hak ettiği payı almasını istediklerini ve bununla ilgili olarak çalışmalarının netice verdiğini en kısa zamanda su ürünleri yetiştiriciliğine başlayacaklarını söyledi.

Keleş konuşmasında, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan su ürünleri piyasasında Kdz. Ereğli’nin hak ettiği ölçüde pay alabilmesi için Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA), Zonguldak’taki tüm ticaret ve sanayi odaları bir araya gelerek Ege Üniversitesi’ne fizibilite çalışması yaptırdık. Bu fizibilite çalışması neticesinde bölgemiz için Karadeniz’in serin sularında gökkuşağı alabalığı orjinli Türk somunu yetişmesinin uygun olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Karadeniz Ereğli açıklarında saha ziyaretlerini yaptık ve çok kısa zaman içerisinde sahaların test edilmesinden sonra, su ürünleri yetiştiriciliğine başlayacağız. Biz bu projeyi ortaya koyduğumuz zaman bu proje Ereğli’de olmaz dediler. Doğu Karadeniz’de Orta Karadeniz’de oluyor Batı Karadeniz’de olmaması için sebep yok dedik. Zaten yaptığımız çalışmalar neticesinde bölgemizin potansiyelinin olduğunu gördük. Türkiye su ürünleri ihracatı geçen sene 2 milyar doların üzerinde. Bizde Ereğli olarak bu pazardan hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. Ereğli’de sektörel çeşitliliği sağlayarak, farklı sektörleri buraya getirerek, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat hedefliyoruz. Türk somonu ihracat pazarında çok tutulan, hızlı tüketilen ve çok rağbet gören bir ürün, İnşallah bu ürünle beraber ciddi bir katma değer sağlayacağız. Bunun yanı sıra bölgemiz halkı ucuz balık yeme potansiyeline de erişmiş olacak. Burada kurulacak olan çiftliklerin, çevreye, doğaya ve denize hiçbir zararı yoktur. Hatta ve hatta balık popülasyonuna faydası vardır. Bir taraftan yatırımcılarımız ve müteşebbislerimizde ciddi anlamda ihracat pazarı olan, katma değeri yüksek bir ürünü yetiştirmenin avantajına sahip olacaklar. Bununla beraber en az bin kişilik bir istihdam oluşmuş olacak. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası olarak böyle bir projeye önderlik etmekten son derece mutluyuz” ifadelerine yer verdi.