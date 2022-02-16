Keçecioğlu Mahallesi sakinleri STK ziyaretlerine devam ediyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi sakinleri arazilerinin kamulaştırılmasına ilişkin sivil toplum örgütlerine ziyaret ederek destek taleplerini sürdürüyor.

Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir mahalle sakinlerini odada ağırladı. Perşembe Keçecioğlu mahallesi Platform sözcüsü Ecder Dombaycı; ‘’Başkanım bizleri ağırladığınız için öncelikle mahallem ve şahsım adına sizlere teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere sizlere olan ziyaret amacımız mahallemizin son kalan tarım arazileri kamulaştırılmak isteniyor. Sağlıklı birinci sınıf toprakların üzerinde çevreye çok ağır zararları olan hurda eritme tesisi kurulacak. Bu resmen çevre cinayetidir. İşleyecekleri demir hurdasının içinde her türlü kimyasallar var. Bunlar bölgenin havasını suyunu doğasını tamamen kirlettiği gibi insan sağlığına da ciddi zararlar verecektir. Bu kamulaştırmaya karşıyız. Sizlerin de desteğini bekliyoruz" dedi.

Çaycuma Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hayri Kandemir yaptığı açıklamada: “ Keçecioğlu Mahallesi olarak topraklarınızı korumak kollamak en doğal hakkınız. Sanayileşme elbette olsun. Bunlar yapılırken doğa ve toprak korunmalı. Kamulaştırmanın muhatabı devlettir. Odamıza bağlı 3200 üyemiz var doğru ve düzgün sanayileşme esnafımıza fayda getirir. Ağır sanayiye çevreye zarar veren sanayiye deli olan karşı çıkar. Bizler kamuoyunun yanında oluruz. Mücadelenizde kolaylıklar diliyorum” dedi.