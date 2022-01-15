KEAL’de kariyer günü etkinliği düzenlendi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ki Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL) 2022 Kariyer Günü etkinliği çok yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Bu yıl 40. yılına giren ve köklü geçmişi ile bugüne dek çok sayıda başarılı mezun yetiştiren Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi, geleceği pırıl pırıl olan gençlerimize her alanda olduğu gibi meslek seçiminde de en doğru kararları alabilmeleri için hazırladığı etkinliklerle yol göstermeye devam ediyor. Kdz.Ereğli Anadolu Lisesi, 2022 Kariyer Günü kapsamında farklı meslekten 45 katılımcıyı gençlerle buluşturdu. 9 ve 10. sınıf öğrencilerinin ders seçiminde, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin ise meslek seçiminde doğru tercih yapmalarına rehberlik etmesi hedeflenen etkinlik, 3 ders saati boyunca, 32 farklı sınıfta gerçekleşti. 14 Ocak Cuma günü düzenlenen KEAL 2022 Kariyer Günü programı kapsamında bir çoğu KEAL mezunu olan, alanlarında yetkin 45 katılımcı; öğrencileri mesleki gelişim konusunda bilinçlendirirken, eğitim süreçlerini ve iş tecrübelerini paylaştı.Tanınmış bir çok kişinin konuşmacı olarak katıldığı etkinlik sonunda konuklara hediyeleri takdim edilirken, okulun önünde etkinliğin anısına toplu fotoğraf çekildi.