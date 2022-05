KEAL öğrencileri, sahne performansları ile göz doldurdu

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL) Tiyatro Grubu tarafından sahnelenen “Ayışığında Şamata” isimli tiyatro oyunu yoğun ilgiyle izlendi. Edebiyat Öğretmeni Murat Polat’ın yönetmenliğinde 2 perde olarak sahnelenen oyunda öğrencilerin sahne performansı göz doldurdu.

Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi (KEAL) Tiyatro Grubu’nda yer alan öğrenciler, Haldun Taner’in ünlü oyunu Ayışığında Şamata’yı sahneledi.

Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde sahnelenen tiyatro oyununa; KEAL Müdürü Selçuk Altın, Müdür Yardımcıları Ersan Arslan ve Asiye Çağrı Yıldırım, KEAL Eğitim Vakfı Başkanı Aykut Ateş, öğretmenler ve veliler izleyici olarak katıldı.

Edebiyat Öğretmeni Murat Polat’ın yönetmenliğinde 2 perde olarak sahnelenen oyunda öğrencilerin sahne performansı göz doldurdu.

İstanbul Moda’daki görkemli Çalışkur Apartmanı sakinlerinden birinin doğum gününün kutlandığı ay ışığına boğulmuş bir gecede apartmanda ve çevrede olan bitenleri iki perdede iki kez yineleyerek, iki ayrı bakış açısından aktaran oyunu 11 B sınıfı öğrencilerinden Nisa Atik anlattı.

Oyunda Cemil karakterini 11 D sınıfından Talha Çelebi, Suzan karakterini 11 G sınıfından Sıla Kuru, Jale Karakterini 11 C sınıfından Sinem Kardaş, Beyhan karakterini 11 B sınıfından Nisanur Ünal, Dr. Ekpem karakterini 10 E sınıfından Eren Çelebi, Saime karakterini 9 D sınıfından Zehra Simge Tavukçu, Müntekim Müştek karakterini 11 D sınıfından Atakan Atalay, Bekçi Zülfikar karakterini 11 B sınıfından Aytunç Gülhan, Erol karakterini 9 D sınıfından Alper Kılıç, Melahat karakterini 11 G sınıfından Hira Nur Karaçam, Sevim karakterini 11 G sınıfından Elif Şipit, Aygen karakterini 9 D sınıfından Hayat Şahin, Mülayim karakterini 11 E sınıfından Mustafa Akkaya, Paşa karakterini 11 H sınıfından Efekan Armut, Hicabi karakterini 9 E sınıfından Melif Duru, Nuri karakterini 11 C sınıfından Berat Suat Bozkurt, Hidayet karakterini 9 F sınıfından Mehmet Çayır, Bekçi Recep karakterini 9 F sınıfından M. Emin Kara, Ömer karakterini 9 F sınıfından Baran Bartu Can, Özer karakterini 9 F sınıfından Salih Şahin, Pop İsmet karakterini 9 F sınıfından Berat Uysal, Nur karakterini 11 D sınıfından Bersu Korkut, Kamile karakterini 11 H sınıfından Zeynep Gökmen, Ceylan karakterini 11 G sınıfından Eylül Ekingen, görevli karakterini 11 C sınıfından İlayda Nur Özkömür ve Gözde karakterini ise 11 B sınıfından Elif Ayça Akçay canlandırdı.

Oyunun ses sorumluğunu 11 G sınıfından Yağız Balcı üstlenirken Işık sorumluğunu ise 12 A sınıfından İsmail Efe Sağ yaptı.

Oyun bitiminde öğrencilerin muhteşem sahne performansı izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.