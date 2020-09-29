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Kdz.Ereğli’de okul bahçeleri temizleniyor
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KENT GENELİNDE OKULLARIN BAHÇELERİ YIKANIYOR.
ZONGULDAK 29.09.2020, 15:09
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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde okulların bahçeleri yıkanıyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde okul bahçelerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği dönemde çalışmalarını yüz yüze eğitim programına göre planlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerini yıkayıp çevresindeki otları tırpan ediyor. Ekipler son olarak Turgut Reis, Kayabaşı Alemdar ve Gazi İlkokulu bahçesindeki çalışmalarını tamamladı.
Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm okullarda bu çalışmayı yapacaklarını duyurdu.
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