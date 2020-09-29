Kdz.Ereğli’de okul bahçeleri temizleniyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde okulların bahçeleri yıkanıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde okul bahçelerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin devam ettiği dönemde çalışmalarını yüz yüze eğitim programına göre planlayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, okul bahçelerini yıkayıp çevresindeki otları tırpan ediyor. Ekipler son olarak Turgut Reis, Kayabaşı Alemdar ve Gazi İlkokulu bahçesindeki çalışmalarını tamamladı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm okullarda bu çalışmayı yapacaklarını duyurdu.