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Kdz.Ereğli’de Öğretmenler Günü kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

ZONGULDAK 24.11.2020, 17:03
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Kdz.Ereğli’de Öğretmenler Günü kutlandı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla tören düzenlendi.

Atatürk anıtı önünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Aksoy yaptığı kısa konuşmada; "Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyarak kısıtlı sayıdaki kişiyle beraber bir çelenk sunma programı hazırladık. Kapalı alanlarda program hazırlamadık. Milli Eğitim Bakanlığı’nın emirleri gereği genelde online olarak çevrimiçi eğitimlere öncelik veriyoruz. Büyün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi.
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