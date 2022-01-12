banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
Başakşehir, Serdar Gürler ile anlaştı
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
Almanya Federal Meclisi’nden pankartlı protesto
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
ABD’de enflasyon 39 yılın zirvesinde
Rusya dolardan çekiliyor mu?
Rusya dolardan çekiliyor mu?

Kdz.Ereğli Veteranlar yağmur, çamur dinlemiyor

Cumartesi akşam saat 18.00’de Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Düzce temsilcisi Akçakoca Veteranlarla karşılaşacak olan Kdz. Ereğli Veteranlar futbol takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

ZONGULDAK 12.01.2022, 20:22
Kdz.Ereğli Veteranlar yağmur, çamur dinlemiyor

Cumartesi akşam saat 18.00’de Şehit Vefa Karakurdu Stadı’nda Düzce temsilcisi Akçakoca Veteranlarla karşılaşacak olan Kdz. Ereğli Veteranlar futbol takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.

Batı Karadeniz bölgesi Elit Master Veteran Ligi’nde Ereğli’yi temsil eden Kdz. Ereğli Veteranlar futbol takımı Cumartesi akşamı Şehit Vefa Karakurdu Stadında oynanacak maç öncesi, Erdemir stadında bir idman gerçekleştirdi. 9 takımın bulunduğu grupta Karabük Elit Veteranlar takımının arkasında 2.nci sırada yer alan Kdz. Ereğli Veteranlar, gerçekleştirilen idmanın ardından Tepeören takımı ile hazırlık maçı yaptı. Soğuk ve yağışlı havada gerçekleşen maçı; Başkan Ayhan Altuntaş, yöneticiler Hasan Ulusoy, Soner Şen ve Adem Demirtaş da yakından takip etti. Geçmiş yıllarda milli takım forması giyen ve Erdemir Ereğlispor, Beylerbeyi, Vanspor, Altay, Beykoz ve Ereğli Belediyespor gibi önemli takımlarda top koşturan Kdz. Ereğli Veteranlar Teknik Direktörü Gökhan Tan maçın ardından kısa açıklamalarda bulundu. Tan, amaçlarının başta spor, sonra dostluk ve en önemlisi Ereğli’yi en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Eskiden futbol oynamış insanların belli bir yaşta da olsa yarı profesyonel spor yapabildiğini herkese göstermek istediklerini ifade etti Tan, konuşmasında şunları söyledi; “Takım içinde ki arkadaşlık, uyum ve kardeşlik havası başka hiç bir takımda yok. Bu yaştaki insanların halen başarının ve özverinin içinde olması gerçekten taktire şayan bir olay. Amacımız ligi en üst sırada bitirip şampiyon olarak Mart ayında Antalya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Ereğli’yi en güzel şekilde temsil etmek. Cumartesi akşam saat 18.00’de Şehit Vefa Karakurdu Stadında Akçakoca Veteranlar ile karşılaşacağız. Tüm Ereğli halkını maça davet ediyoruz.”

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11