Kdz. Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapılacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kendi binasında hizmet vermesi için ön çalışmalar başladı.

Kdz. Ereğli’ye yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapımı için çalışmalar başladı. Şuanda Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi üzerinde hizmet veren Sağlık Merkezi, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nin alt bölümünde bulunan arazide yapılacak binada hizmet vereceği öğrenildi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Yerel Yönetimler Başkanı Necati Akdeniz ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi İdari ve Mali İşler Müdürü Ercan Özen ile birlikte zemin etüdü yapılan çalışmaları yerinde takip etti.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yeni binası Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nin alt bölümünde inşa edilecek. Proje ihalesi bitmek üzere, sondajları yapılıyor. 2019 yatırım planına alınan proje pandemiden dolayı durdurulmuştu. Yeniden programa alınarak çalışmalara hız verildi. Bakanlığın yatırım planına dahil edilerek, mevcut yatırım üzerinden ihaleye çıkarılacak. İhale sonrası binanın kaç metre kare olacağı kesinleşecek. Şuanda arazide zemin etüdü çalışmaları yapılıyor. Çalışmalardan sonra binanın yeri tam olarak oturur.” dedi.

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 2022 yılının son aylarında yeni binaya taşınması bekleniyor.