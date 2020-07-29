Kdz. Ereğli’de zabıta bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi işyeri denetimlerini yoğunlaştırdı. Veteriner İşleri Müdürlüğü de halkın yoğunluk oluşturduğu pazar yerlerinde dezenfekte çalışması yapıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan iş yerlerine yönelik hijyen, fiyat etiketi ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili denetim başlattı. Ekipler, kurallara uymayan esnafa uyarıda bulundu, gerekli yerlerde cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürü Halit Aydın, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla her türlü önlemi aldıklarını belirterek, "Bayram arifesinde özellikle şeker ve çikolata satışlarının artması nedeniyle bu işyerleri başta olmak üzere kurulan pazarlarda denetimde bulunuyoruz. Tüm birimlerimiz ile birlikte zabıta ekiplerimiz de yoğun bir çalışma dönemi içine girdi. Halk sağlığını ön planda tutarak denetimleri sıklaştırdık. Esnafımıza bayram öncesi hayırlı işler bol kazançlar, vatandaşlarımıza da mutlu bayramlar diliyoruz. Denetimlerimiz devam edecek" dedi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise Pazar yerlerinde pandemi koşullarına göre dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.