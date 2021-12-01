Kdz. Ereğli’de toplu taşımaya zam geldi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren halk otobüslerine yeni yıl ile birlikte zam yapılması konusu belediye meclisinde karara bağlandı.

Kdz. Ereğli’de toplu taşıma hizmeti veren Özel Çilek Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin talebi üzerine geçtiğimiz ay Kdz. Ereğli Belediye Meclisinin gündemine gelen ancak bu aya bırakılan zam konusu, bugün gerçekleştirilen Meclis Toplantısında görüşüldü.

Belediye Meclisi’nde alınan karara göre; 3 lira olan sivil biniş ücreti yüzde 23,33 artış ile 3 lira 70 kuruşa; 2 lira 15 kuruş olan öğrenci biniş ücreti ise yüzde 20,90 artış ile 2 lira 60 kuruşa yükseldi. Zamlı tarife, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıca yine bu tarihten itibaren paralı binişler de kaldırılacak.