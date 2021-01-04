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Kdz. Ereğli’de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Pençes deresinde kanalizasyon bağlantı çalışmalarına devam ederken, nüfus yoğunlaştığı bölgelerde de su hatlarının kapasitelerini artırıyor.

ZONGULDAK 04.01.2021, 17:26
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Kdz. Ereğli’de su ve kanalizasyon hattı çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Pençes deresinde kanalizasyon bağlantı çalışmalarına devam ederken, nüfus yoğunlaştığı bölgelerde de su hatlarının kapasitelerini artırıyor.

Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, kentin ihtiyaç duyulan noktalarında yenileme ve ilave hat çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Kestaneci yerleşim bölgesinde artan nüfusa göre yeni su hattı ile Pençes deresi üzerinde kanalizasyon bağlantı çalışmalarına devam ediyor.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, Başkan Halil Posbıyık’ın talimatıyla kentin geleceğine dönük programa alınan 3 yeni su deposu inşaatının tamamlandığını belirterek şunları söyledi: “Daha önce açıkladığımız gibi Osmantepe’de 500 tonluk su deposu, İnallı mevkisinde 100 metreküplük terfi deposu yapmıştık. Kestaneci Radar Tepe mevkisinde 500 tonluk su deposu yapımı bitti. Depolarımızın inşaatları tamamlandı, devreye alma çalışmaları devam ediyor. Bu aşamada Kestaneci bölgesinde özellikle yerleşimin, nüfusun artması nedeniyle su ihtiyacı da artmış bulunmakta. Bu ihtiyacı karşılamak için eski ve yeni depodan birlikte çalıştırmak için hatlarımızı değiştiriyoruz ve çaplarını ilerideki nüfus artışını düşünerek 90 milimetreden 200 milimetreye çıkarıyoruz. Kanalizasyon ekiplerimiz de Pençes deresinde kanalizasyon atıklarının problem oluşturmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgede hem dere üzeri bağlantı hem de yan kol bağlantı hatlarını değiştirip yeniliyoruz, ilaveler yapıyoruz. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü olarak ihtiyaç duyulan noktalarda çalışmalarımız devam edecek.”
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