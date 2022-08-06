Kdz. Ereğli’de milli eğitime büyük yatırım

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 26 okul tadilattan geçirilirken, 2022 yılı içerisinde 4 anaokulu, 2 ilkokul ve tam donanımlı özel eğitim kampüsü yapımı planlamaya alındı.

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy 2022 yılının Kdz. Ereğli ilçesi açısından çok verimli geçtiğini açıkladı. Aksoy açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “26 okulumuz büyük onarım dahilinde ihale edildi ve çalışmalar devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığınca ilçemize 4 Anaokulu, 2 İlkokul ve Türkiye’ de ikincisi yapılacak olan tüm özel eğitim kademelerini tek çatı altında toplayan içerisinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise, Meslek Lisesi, açık ve kapalı spor salonları, uygulama evleri, hobi bahçeleri, müzik ve dil konuşma odaları, teknoloji tasarım laboratuvarları, eğitim atölyeleri, konferans salonu, yemekhane, veli dinlenme ve etkinlik alanları bulunan çok donanımlı Özel Eğitim Kampüsünü ilçemize kazandırmış olacağız. Çocuklarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. İlçemize hayırlı olsun. Bakanımız Prof. Dr. Mahmut Özer olmak üzere Valimiz Mustafa Tutulmaz’a, Kaymakamımız Mehmet Yapıcı’ya ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Züleyha Aldoğan’a Kdz. Ereğli eğitim ailesi adına şükranlarımızı arz ediyoruz.”