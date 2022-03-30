Kdz Ereğli’de meslek lisesi mezunları dernek kurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 1946 yılında ‘Bozhane Mektebi’ ismiyle eğitim-öğretim faaliyetine başlayan Kdz Ereğli Meslek Teknik Anadolu Teknik Lisesi’nden mezun olan eski öğrenciler dernek kurdu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Tuncay Ertürk’ün yaptığı Kdz Ereğli Endüstri Meslek Teknik Anadolu Teknik Lisesi Mezunları Derneği’nin kurucu yönetiminde Samet Akça, Metin Balcı, Sinan Durdu, Kenan Demirci, Erol Otu, Özden Özdoğan, Murat Çayır, Mustafa Tüfekçi, Murat Korkmaz ve Murat Sesli yer aldı. Dernek Başkanı Ertürk, uzun süredir mezunlarla bir araya çeşitli vesilelerle gelip dernek kurma çalışmaları yaptıklarını ve derneğin kuruluşunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ertürk açıklamasında “Okulumuz ‘Bozhane Mektebi’ olarak eğitim öğretim faaliyetine başlamış, 1946 yılında ‘Sanat Okulu’ ismini alarak bugüne kadar farklı isimler almış olsa da bugünkü adı Kdz Ereğli Meslek Teknik Anadolu Teknik Lisesi’dir. Okulumuz Türkiye’nin birçok alanda eğitimine, sanayisine, bilimine, siyasetine ve sanatına bugüne kadar sayısız mezun vererek gelişmesine vesile olmuştur. Kdz Ereğli Endüstri Meslek Teknik Anadolu Teknik Lisesi Mezunları Derneği’nin amacı; Mezunlarına eğitim, mesleki gelişim ve iş imkanları sağlamak amacıyla etkin çalışmalar yapmak. Kdz Ereğli Mesleki Teknik Anadolu Teknik Lisesi’nin gelişimine katkıda bulunmak. Üyeleri, mezunları öğrencileri okulda görev yapan, yapmış öğretmen ve diğer çalışanlar arasındaki dayanışmayı artırarak sosyal, kültürel, sportif ve mesleki yaşantılarına katkıda bulunmak. Tüzüğünde çok geniş bir faaliyet alanına sahip olan derneğimizin çalışmalarını şöyle sıralayabiliriz; Teknik eleman arayan fabrika, sanayi tesisi, tersane gibi iş arayanlarla mezunlarımızın buluşturulması. Okulumuzdan mezun olup üniversiteyi kazanan başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs verilmesi. Mezunlarımızı her yıl bir gün de olsa bir araya getirecek buluşma programı hazırlanması. Zaman zaman kariyer günleri düzenleyerek öğrencilerin mesleklerinde başarılarının artırılması Başarılı, çalışkan, dereceye giren öğrencilere ödüller verilmesi. Okulumuzda maddi durumu uygun olmayan öğrencilerimize katkıda bulunulması. Mezun öğrencilerimize okulda kurslar, seminerler açılması için katkıda bulunulması. Okulumuzdan mezun olan öğrenci sayısı yaklaşık 45 bin civarında olup halen mezun vermekte olan okulumuz mezunlarını derneğimiz çatısı altında bir arada tutmaktır. Okulumuz mezunlarını derneğimize üye olmaya, yapılacak faaliyet ve etkinliklere katılarak destek vermeye davet ediyoruz.”