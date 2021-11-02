Kdz. Ereğli’de Lösemili Çocuklar Haftası kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kdz. Ereğli’de ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ dolayısıyla Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma töreninde ilk olarak LÖSEV Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Atik, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Atik, çelenk sunumu sonrasında yaptığı konuşmada; Dr. Üstün Ezer ve arkadaşlarının LÖSEV’i kurarak çocukları hayallerine kavuşturduğunu ve LÖSEV’in 8 Kasım 1998’de kurulmasının ardından, kuruluş gününü takip eden 2-8 Kasım’ı da Lösemili Çocuklar Haftası olarak lösemili çocuklar ve ailelerine armağan ettiğini belirtti.

Bu yılki mesaj; ‘Maskemi atarım, hayalime koşarım’

Başkan Atik, LÖSEV’in bu yıl ‘Maskemi Atarım, Hayalime Koşarım’ mesajı ile farkındalık oluşturmayı hedeflediğini ifade ederek, “LÖSEV, hafta boyunca Türkiye’de birbirinden farklı etkinliklerle çocukluk çağı kanserleri arasında en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye devam edecek. Haftanın ve löseminin rengi olan turuncu rengi ve birçok etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak. Tüm kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda büyük şehirlerimizde gece aydınlatılan birçok bina, geçit, köprü, gökdelen, anıt, yüzlerce nokta turuncu ışıklandırmalarıyla haftaya destek verecek. Okullarda ders zillerinin LÖSEV marşı olarak çalacağı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde açılan LSV dükkan stantlarında anne el emeği ürünlerin satışı ile tedavi gören çocuklara destek sağlanacak” diye konuştu.

Turuncu maskeyle destek çağrısı

LÖSEV’in turuncu maske ile halkı haftaya destek vermeye çağırdığını ifade eden Atik şunları söyledi:

“Halkın ve kurumların yanı sıra, sosyal sorumluluk sahibi birçok markanın mağaza ve vitrin mankenleri ile çalışanlarının hafta boyunca turuncu maske takarak destek vereceğini şimdiden duyurmaya başladı. Üniversitelerde aktif gönüllülerin kurduğu LÖSEV Fayda Kulüpleri, LÖSEV-Milli Eğitim Bakanlığı protokolüyle tüm okullarda yürütülen İnci Projesi kapsamında Kardeş okullarda öğrenciler birbirinden renkli etkinliklerle lösemili kardeşlerine destek verirken, LÖSEV irtibat bürolarının bulunduğu 9 büyük şehirde büyük kortej ve şenlikler gerçekleştirilecek. Haftanın finalinde ise tüm Türkiye’ye umut aşılayacak haberler ardı ardına paylaşılıyor olacak.”

İyileşen çocuklar maske atacak

İstanbul, Ankara ve Nevşehir gezilerinde tedavilerini tamamlamış çocuklara özel sürpriz eğlenceler ve Maske atma partileri düzenleneceğini dile getiren Atik, “İyileşen çocuklar Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’e büyüdüklerine sağlıklı bir gelecek kurmak için çalışacaklarına söz verecek. Destek olmak isteyen herkes LÖSEV’in sosyal medya hesaplarını takibe alarak #lösemili1çocuğunhayali etiketi ile hafta boyunca paylaşımlar yapabilir, etkinliklere katılarak lösemiye dikkat çekebilir ve bu mücadelede çocukların sesi olabilirler” ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmanın ardından LÖSEV yöneticileri ve destekçiler Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende, Özel Ereğli Echomar Hastanesi Başhekimi Dr. Nevzat Çimenoğlu ve LÖSEV gönüllüleri hazır bulundu.