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Kdz. Ereğli’de kurban kesimi eğitimi verildi
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VE HALK EĞİTİM MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE 106 KURSİYERE ‘KURBAN KESİM ELEMANI YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME KURSU’ VERİLDİ.
ZONGULDAK 23.07.2020, 15:14
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Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 106 kursiyere ‘Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’ verildi.
Kurban Bayramı öncesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim eğitimi verildi.
Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu’nun uygulamalı eğitim kısmı belediye mezbahasında 106 kursiyerin katılımıyla yapıldı.
Veteriner Hekim Özgür Fahrettin Coşgun ve kesim personeli kurbanlık hayvanları tutma ve bağlama, kesim teknikleri ve et muayenesi konularında katılımcıları uygulamalı olarak bilgilendirdi.
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