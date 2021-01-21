Kdz. Ereğli’de kar kütleleri kaldırılıyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi, yol kenarlarında biriken kar kütlelerini kaldırma çalışmalarına başladı.

Kdz. Ereğli’de kar yağışının kesilmesinin ardından belediye ekipleri yol kenarlarında oluşan kar kütlelerini şehir merkezinden itibaren kaldırma çalışmalarına başladı.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren 4 gün boyunca kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı, yerini güneşe bıraktı. Kdz. Ereğli Belediye ekipleri yer yer 1 metreyi bulan kar kütlelerini kaldırma çalışmalarına dün geceden itibaren başladı. Esnafın yoğun olduğu kent merkezinde araç ve yaya yolunda oluşan kar yığınları iş makineleriyle kamyonlara yüklenip kaldırılıyor.

Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri ellerinde küreklerle kaldırım ve yaya yollarını temizliyor. İş makineleri kentin 600 kilometrelik yol ağında bütün mahallelerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.