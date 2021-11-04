Kdz. Ereğli’de ‘İşletmelerde KVKK ve Yükümlülükler’ konulu seminer verildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelere yönelik ‘İşletmelerde KVKK ve Yükümlülükler’ konulu seminer verildi.

Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren firmalara yönelik Yurtseven Hukuk bünyesindeki avukatlar tarafından İşletmelerde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Yükümlülükler konulu seminer verildi.

Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Yaşar Tetiker Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Yurtseven Hukuk bürosu kurucusu ve yöneticisi Musa Yurtseven, Kdz. Ereğli TSO yönetim kurulu üyeleri, ilçede hizmet veren gıda, elektronik, inşaat, ev aletleri, tekstil gibi bir çok iş insanı katıldı.

Kişisel Veri Nedir?, Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları, Kişisel Verilerin İşlenme Şartları, İdari Tedbirler, uyum süreci ile ilgili yol haritası ve öneriler gibi konu başlıkları katılımcılara aktarıldı.

Seminerde; Avukat Cansu Ergül, Avukat Beyzanur Yaman, Adli Bilişim Uzmanı Tuncay Karaman, Elektrik Elektronik Mühendisi Melisa Kaymakcı konuşmacı olarak katıldı.