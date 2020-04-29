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Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDE PİDE VE EKMEK ÜRETEN FIRINLARI DENETLEDİ.

Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İLÇEDE PİDE VE EKMEK ÜRETEN FIRINLARI DENETLEDİ.

29 Nisan 2020 Çarşamba 17:45
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Kdz. Ereğli’de fırınlar denetleniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede pide ve ekmek üreten fırınları denetledi.

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını sürdüren Kdz. Ereğli Belediyesi, halk sağlığı açısından denetimlerini de sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü işyeri denetim ekibi, ilçe genelindeki fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı. Satışa sunulan ramazan pidelerinin ve ekmeklerin gramajları ile üretim ve satış noktalarında genel hijyen kuralları kontrol edildi. Zabıta Müdürü Halit Aydın, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek denetimlerin düzenli olarak devam edeceği söyledi.

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