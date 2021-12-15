Kdz. Ereğli’de engelli sınıfı kütüphanesi hizmete açıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde İhsan Yılmaz İlkokulu’nda yapılan engelli sınıfı ve kütüphanenin açılışı kent protokolü tarafından yapıldı.

Kent Konseyi’nin öncülüğünde, Kdz. Ereğli Belediyesi, Kadın Gücü Kooperatifi ve Belen Sanayi Sitesi esnafının katkılarıyla otizmli çocuklar için yapılan engelli sınıfı ile kızları Merih, Şuğle ve Zuhal Yılmaz tarafından yaptırılan Mehlika Yılmaz Kütüphanesi’nin açılışına Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Yavuz, Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, Hayırsever Zuhal Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Osman Yavuz ve Belen Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Cengiz Güneş katıldı.

Kaymakam Mehmet Yapıcı, katılımcılarla birlikte kurdeleyi keserek katkısı bulunanları tebrik etti. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye olarak eğitime her zaman katkılarının devam edeceğini söyleyerek, hayırseverlere teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, açılan kütüphane ile birlikte Kdz. Ereğli’de, köy okulları dahil tüm okullarda kütüphane oluşturulduğunu belirtti. Kent Konseyi Başkanı Osman Yavuz yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür ederek, “Okulumuza bu sınıfı kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz” dedi. Okul Müdürü Gülcan Dadaylı, engelli sınıfı ve kütüphaneye destek verenlere teşekkür ederek şu bilgileri verdi:

“Okulumuzun otizm sınıfını Kent Konseyi’nin ve Belediyenin destekleriyle açıyoruz. 2 öğrencimiz kayıtlı. Bu çocuklar kaynaştırma öğrencileri ve hafif düzeyde otistik çocuklardı. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleri ve belediyenin de kaynaklarıyla çocuklarımıza sınıf yaptık. Yanlarında 2 özel eğitim öğretmenleri bulunuyor. Ayrıca Merih Şuğle ve Zuhal Yılmaz kardeşlerin anneleri adına yaptırdıkları Mehlika Yılmaz Kütüphanesi için çok teşekkür ediyoruz.”