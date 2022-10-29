Kdz. Ereğli’de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı ilçe merkezinde düzenlenen çeşitli tören ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

Kdz. Ereğli ilçesinde 29 Ekim cumhuriyet Bayramı nedeniyle cadde ve sokaklar Türk Bayrakları ile donatıldı. Kutlamalar, Kdz. Ereğli kaymakamı Mehmet Yapıcı’nın Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulüyle başladı. Ardından Kaymakam Mehmet Yapıcı ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını izlemeye gelen vatandaşları selamlayarak, bayramlarını tebrik etti. Törende konuşma yapan Kaymakam Yapıcı, Atatürk’ün dehası sayesinde ortaya çıkarılan kazanımlarla kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada eşi benzeri olmayan müstesna bir eser olduğunu söyledi. Yapıcı konuşmasında “Bugün büyük Atatürk’ün önderliğinde Yüce Türk Milletinin vatanı, bayrağı ve değerleri için verdiği büyük mücadeleler sonucunda kurulan, şanlı tarihimizin altın halkalarından biri olan Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutlamanın heyecanı ve haklı gururunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyerek ilan ettikleri bugünü, demokrasiye, birliğimize, milli iradeye sonsuz inançla sahip çıkarak, büyük bir gurur ve onur ile kutluyoruz. Atatürk’ün dehası sayesinde ortaya çıkarılan kazanımlarla kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti dünyada eşi benzeri olmayan müstesna bir eserdir" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama tebrikatının okunmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ereğli’de şiir, resim ve kompozisyon gibi çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödüller verildi. Öğrencilerin ‘Cumhuriyet’ temalı şiirlerini okumalarının ardından törende halk oyunları gösterileri yapıldı. Vatandaşların büyük bir beğeni ile izlediği halk oyunları ve gösterilerin ardından tören geçişiyle etkinlikler sona erdi.