Kdz. Ereğli’de bir lise daha proje okulu oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt’un girişimleri sonucu Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi proje okulu oldu.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı İbrahim Sezer, Teşkilat Başkanı Mustafa Kalkan, Yönetim Kurulu üyesi Kemal Demirtaş ve Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz ile birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ‘Proje Okulu’ olarak onaylanan Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, Okul Müdürü Selçuk Altın ve Müdür Yardımcısı Ersan Arslan ile bir süre görüşen İlçe Başkanı Bozkurt, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi’nin ‘Proje Okulu’ olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Okul idarecilerine, öğretmenlere ve tüm ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Bozkurt ayrıca, okulun onay alma sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti. Okul İdarecileri de ziyaretlerinden dolayı İlçe Başkanı ile yöneticilere teşekkür ederek, Kdz. Ereğli Anadolu Lisesi olarak bundan sonra da ilçedeki eğitim seviyesini daha yukarılara taşımak adına üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade ettiler.