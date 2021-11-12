Kdz. Ereğli’de, “Bi Hareketine Bakar Hayat” uygulaması gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı tarafından “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla başlatılan emniyet kemeri uygulamaları kapsamında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde de denetim gerçekleştirilerek, sürücülere uyarı ve hatırlatmada bulunuldu.

Kdz. Ereğli ilçesi Devrim Bulvarı’nda “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla trafik uygulaması gerçekleştirildi. Kaymakam Mehmet Yapıcı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı J.Üstğm. Ali Akca ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amiri Recep Öztürk ile ilgili kurum amirlerinin katıldığı etkinlikte sürücülere emniyet kemeri kontrolü yaparken, maske, broşür ve araç kokusu hediye edilirken, emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Uygulamada, emniyet kemeri takmayan vatandaşlara kemerlerini takarak seyahat etmeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Kaymakam Yapıcı burada yaptığı açıklamada, Emniyet kemerinin önemine dikkat çekerek, “Sürücülerimize, trafik güvenliği için, emniyet kemerinin önemini bildirmek için burada toplandık” dedi ve katılımcılara teşekkür etti.

Dağıtılan broşürlerde, emniyet kemeri kullanımının kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini yüzde 60 oranında azalttığı ifadeleri yer alıyor.