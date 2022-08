Kdz. Ereğli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Kdz. Ereğli Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve belediye tarafından çelenk sunumu ile başladı. Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, pek çok askeri personel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaş katıldı. Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene katılanlar daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı. Zafer Bayramı kutlamaları Devrim Bulvarı üzerinde geçit töreni ile devam etti.

Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı törene katılanların bayramını tebrik etti. Burada günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Karadeniz Bölge Komutanlığı’nda görevli İkmal Üsteğmen Can Şahin yaptı. Şahin konuşmasında “Bugün; yalnız Türk milleti için değil aynı zamanda bütün dünya için büyük öneme sahip, tarihi bir olayın, çok şerefli bir zaferin 100’üncü yıldönümünü kutluyoruz. Bugün; tarihinin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar ödün vermemiş büyük Türk milletinin, istilacı düşmanlara karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı bir gündür. Bugünün değerini anlamak ancak dünü öğrenmek ve daima hatırlamakla mümkündür. Osmanlı İmparatorluğu Trablusgarp ve Balkan savaşlarını takiben girdiği birinci dünya harbi sonunda; çok ağır şartlarla Sevr anlaşmasını imzalamaya zorlanmış ve bunun kabulü ile aziz vatanımızın parçalanması istenmişti. Mondros mütarekesinden hemen sonra İngilizler; Musul, Urfa, Antep ve Maraş’ı, Fransızlar Adana ve Mersin’i, İtalyanlar Antalya ve Konya’yı, Yunanlılar ise 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etmişlerdi. Ancak işgal devletlerinin düşünmedikleri bir husus vardı. Türkler, tarihin hiçbir devresinde esaret altında yaşamamış, onurlu ve şerefli bir ulus idi. Böylece İşgalciler, her zaman hür ve bağımsız olmuş bir milleti karşılarına almışlardı. Çok zor koşullar altında planlanan ve hazırlanan büyük taarruzun amacı; sürpriz bir karşı harekat ile güçlü düşman mevzilerini yarmak ve sayıca üstün düşmanı kesin bir darbe ile mağlup etmekti. Bu taarruza Türk’ün ana yurdunu işgal eden düşman yok edilmeden ara verilmeyecekti. Büyük taarruza, çok büyük fedakarlıklar ile yapılan lojistik hazırlıkların sonunda, 100 yıl önce 26 Ağustos’ta başlanmıştır. Türkün gerçek kurtuluş güneşi ise 30 Ağustos 1922 sabahı düşmanın kesin yenilgisi ile doğmuştur. Kuvvetlerimiz 9 Eylül 1922 tarihe kadar benzeri görülmemiş bir azim ve irade ile düşmanı denize dökmüştür. 30 Ağustos Zaferi; zafere inanan, kendisine güvenen, askerine destek olan, özgürlüğe gönül vermiş ve bütün imkansızlıklara rağmen güçlü düşmanlarını yenen bir milletin destanıdır. Bu askeri zafer ile siyasi zaferlerin de yolu açılmıştır. Mudanya mütarekesi yapılmış, Trakya işgalcilerden kurtarılmış ve nihayet müzakere gücünü büyük zaferdeki yenilmezlikten alan Türk delegasyonunun sıyası mücadelesi sonucunda barış anlaşması imzalanmıştır. Böylece büyük Türk zaferi, milletler arası hukuk kurallarına göre tescil edilmiş ve Türk kurtuluş savaşı fiilen sona ermiştir. Başkomutanlık meydan muharebesinin önemi, sadece düşman ordularının yenilmesinden değil, aynı zamanda yüce Türk milletinin tarihinde yeni bir dönem açarak, yeni bir Türk Devletinin kurulmasına imkan sağlamasından da kaynaklanmaktadır. Bugün zaferlerin en büyüğü olarak başkomutanlık meydan muharebesi, Türk milletinin kahramanlık duygusunu ve milli gururunu besleyen en güçlü kaynaklardan biridir ve böyle kalacaktır. Türk Silahlı kuvvetleri, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de üstün bir vazife anlayışı içerisindedir. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü uğruna canını seve seve feda etme her zaman hazırdır.”

Konuşmaların ardından halk oyunu gösterileri sergilendi. Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı Türk Polis Teşkilatı’nı, madencileri, öğrencileri, komandoları selamladı. Geçit töreninin ardından kutlama programı sona erdi.